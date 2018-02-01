مقتل "مطلوب للأجهزة الامنية" في مخيم بلاطة بنابلس

رام الله- وطن للأنباء: قتل "مطلوب للأجهزة الامنية" واعتقل اخر، و ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات، فجر اليوم الخميس، وأصيب اثنان من افراد الامن خلال اشتباك مسلح وقع في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وقال محافظ نابلس اللواء اكرم رجوب لـ "وطن للأنباء"، "ان قوات الامن الفلسطيني حاصرت احد "المطلوبين للعدالة" وهو تاجر مخدرات وصادر بحقه مذكرة اعتقال في مخيم بلاطة فرفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الامن الفلسطيني فأصاب اثنين منهم".

وأكد المحافظ ان قوات الامن الفلسطيني اعتقلت شقيقه كما ضبطت ممنوعات داخل المنزل.

واضاف، "أن الوضع الان مستقر في المخيم والامن الفلسطيني سيلاحق الخارجين عن القانون ومن يرفض الالتزام ستستخدم بحقه كل الوسائل من اجل اخضاعه للقانون".

يتبع..