تنقل 4939 مسافر الاربعاء على معبر الكرامة

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4939 مسافر في كلا الاتجاهين الاربعاء، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 2746 مسافر

قادمين : 2193 مسافر

مرجعين : 11 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الخميس من 07:30 صباحاً وحتى الساعة الـ 09:30 مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .