اضراب بمدرسة المطران في الناصرة بعد إلقاء مفرقعات على معلم

وطن للأنباء: أعلنت الهيئة التدريسية في مدرسة المطران بالناصرة، صباح اليوم الخميس، الاضراب لمدة ساعة بعد قيام طلاب بإلقاء مفرقعات صوب معلم يوم أمس.

مدير المدرسة المربي مطران ابو سنة قال :" في الامس واثناء الاستراحة تم القاء مفرقعات صوب مركز النظام حيث تم العمل كما ينص عليه منشور المدير العام واعتقال 3 طلاب للتحقيق معهم. وعليه قررت الهيئة التدريسية ان تضرب لمدة ساعة وبعدها سنقوم بالتحدث مع طلاب المدرسة وتمرير فعاليات حول الامن والامان في المدرسة ".

(بانيت)