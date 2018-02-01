وطن الأخبار فلسطين 48

اضراب بمدرسة المطران في الناصرة بعد إلقاء مفرقعات على معلم

01.02.2018 09:28 AM
اضراب بمدرسة المطران في الناصرة بعد إلقاء مفرقعات على معلم

وطن للأنباء: أعلنت الهيئة التدريسية في مدرسة المطران بالناصرة، صباح اليوم الخميس، الاضراب لمدة ساعة بعد قيام طلاب بإلقاء مفرقعات صوب معلم يوم أمس.

مدير المدرسة المربي مطران ابو سنة قال :" في الامس واثناء الاستراحة تم القاء مفرقعات صوب مركز النظام حيث تم العمل كما ينص عليه منشور المدير العام واعتقال 3 طلاب للتحقيق معهم. وعليه قررت الهيئة التدريسية ان تضرب لمدة ساعة وبعدها سنقوم بالتحدث مع طلاب المدرسة وتمرير فعاليات حول الامن والامان في المدرسة ".

(بانيت)

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