محدث.. بالصور: 7 قتلى وعشرات الاصابات بانفجار منزل في غزة

غزة- وطن للأنباء: لقي 7 مواطنين مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرون بجراح متفاوتة جراء انفجار أسطوانة غاز في منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة بعد عصر اليوم الخميس، بحسب ما أبلغ الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في تصريحات صحفية.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب لها مساء اليوم أن الانفجار وقع على خلفية شجار عائلي، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأوضحت أن انفجار أسطوانة الغاز خلف ضحايا وإصابات نتيجة وقوعه بمبنى متهالك ما أدى لانهيار أجزاء منه، مؤكدة تواصل أعمال انتشال عالقين من تحت الأنقاض.

من جهته، قال مدير قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة إن عددا من الوفيات وصلت إلى المشفى إضافة إلى 20 إصابة، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.