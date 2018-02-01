التحقيق مستمر.. سارة نتنياهو طلبت وضع السيجار والشمبانيا بأكياس داكنة

القدس- وطن للأنباء: كشفت الشهادة التي أدلت بها مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، هداس كلاين، أن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، كانت تطلب وضع زجاجات الشمبانيا وعلب السيجار الفاخرة بأكياس داكنة، حتى لا يرى أحد ماذا يوجد في الداخل.

وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية (شركة الأخبار)، أدلت كلاين بشهادتها في الشرطة ضمن التحقيقات في الملف 1000 (فضيحة الهدايا)، والذي يشتبه فيه برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، بسبب تلقيه هدايا باهظة من رجال أعمال مقابل استغلال منصبه لتقديم خدمات لهم.

وألقت شهادة كلاين، التي تعمل مساعدة شخصية لميلتشين، الضوء على طريقة تسليم الهدايا لرئيس الحكومة وزوجته بعد أن يحضرها رجل الأعمال بناء على طلبهم، وهي الشمبانيا الوردية الفاخرة وعلب السيجار الثمينة، وتشير الطريقة إلى أن الزوج نتنياهو كانا على علم بأن ما يفعلونه "غير مقبول".

وقالت كلاين إن سارة نتنياهو شخصيًا كانت تطلب منها ومن العاملين الذين يحضرون الشمبانيا والسيجار بأن يضعوهم في أكياس داكنة ومغلقة بإحكام، حتى لا يعرف أحد ما بداخلها، وأكد أن الزوجة نتنياهو ألحت على فعل ذلك.

وقالت عائلة نتنياهو إن شهادة كلاين كاذبة ومثيرة للسخرية، في حين يعتبر مراقبون أنها تشكل قاعدة جيدة لإدانة نتنياهو بعد تقديم الشرطة توصياتها في الملف 1000، والتي من المرجح ان تقدم للمستشار القضائي في وقت قريب.