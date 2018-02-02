"مجموعة العمل": استشهاد 205 لاجئين فلسطينيين في سورية خلال 2017

وطن للأنباء: تحت عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" أصدر كلٌ من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن، التقرير التوثيقي السنوي الذي يرصد الأوضاع العامة لفلسطينيي سورية خلال عام 2017.

يتناول التقرير تفاصيل دقيقة مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية صورت الواقع المعيشي والميداني والإنساني والصحي للاجئين الفلسطينيين في سورية، بالإضافة إلى أبرز الأحداث اليومية التي تمرّ فيها تلك الأماكن والأشخاص من قصف وتدمير واعتقالات.

كما يتطرق التقرير إلى الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين المهجرين خارج سورية، سواء في دول الجوار أم في الدول التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء محاولاتهم للوصول إلى أوروبا.

وخصص التقرير محوراً خاصاً تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين، حيث يتضمن إحصاءات المعتقلين والضحايا الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وبحسب التقرير الذي يقع في (143) صفحة فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثّقت استشهاد (205) لاجئا فلسطينيا خلال عام 2017.

كما ارتفع عدد ضحايا التعذيب والاختفاء القسري طوال الأزمة السورية إلى (475) ضحية.

وتوثّق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، باعتبارها مؤسسة حقوقية إعلامية تتابع الشأن الفلسطيني السوري، الانتهاكات والأحداث التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين السوريين من خلال عملية الرصد والمتابعة عبر شبكة مراسلين ميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، لكتابة مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني، وإعداد الوثائق اللازمة للدفاع عن حقوق اللاجئين في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير الذي يرصد أهم أحداث العام 2017، إصدار ستة تقارير توثيقية وثقت للأعوام 2014/2015/2016 بالإضافة إلى "تقرير حالة" والعديد من التقارير الخاصة التي تناولت قضايا بعينها ذات صلة بالشأن الفلسطيني السوري.