مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة: ادعاءات تلوث المشفى غير صحيحة

وطن للأنباء: أصدر الدكتور ابراهيم حربجي مدير مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة بيانا حول قضية " التقرير الاخير عن نسب التلوث في المستشفيات ".

وقال د. حربجي في البيان : " كمدير لمستشفى العائلة المقدسه كنت قد أصدرت تعقيبا مقتضبا على ما نشر في وسائل اعلام من معلومات خاطئة وملفقة عن نسب التلوث في مستشفيات الإسرائيلية.

ونشر د. حربجي صورة عن الشهادة التي أصدرها البروفيسور يهودا كرملي مدير وحدة منع التلوث في وزارة الصحة الإسرائيلية والتي يؤكد فيها عدم صحة المعلومات التي نشرت في وسائل الاعلام حول تلوث مستشفى العائلة المقدسة.

(بانيت)