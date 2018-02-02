غوتيريش "قلق للغاية" إزاء اكتشاف 5 مقابر جماعية للروهنغيا

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، الخميس، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، "منزعج وقلق للغاية"، إزاء تقارير حول العثور على 5 مقابر جماعية لمدنيين من أقلية الروهنغيا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي ميانمار.

وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك "هذه تقارير مزعجة ونحن قلقون للغاية (..) إنها تؤكد ضرورة الوصول الإنساني إلى داخل ولاية راخين (أراكان)، وللأسف حتى الآن لم نتمكن من ذلك".

و تناقلت وسائل إعلام عالمية، بينها "أسوشييتد برس" الأمريكية و"بي بي سي" البريطانية، تقارير عن اكتشاف 5 مقابر جماعية لم يعلن عنها سابقًا، في قرية "غو داربين" في ميانمار.

وأظهرت تسجيلات مصورة بأجهزة هواتف نقالة، أفرادًا يرتدون الزي العسكري لقوات الجيش والأمن في ميانمار، وهم يذبحون مدنيين، فيما أكدت شهادات عشرات من الناجين المقيمين حاليًا في مخيمات "كوكس بازار"، شرقي بنغلاديش، دفن الضحايا بمقابر جماعية في تلك المنطقة.

وفي أول رد فعل أممي على تلك التقارير، دعت "يانغي لي" المبعوث الخاص المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، إلى ضرورة فتح تحقيق خاص.

وقالت "لي" في تصريحات صحفية من العاصمة الكورية الجنوبية، سيول "دعونا إلى بعثة لتقصي الحقائق، ووصول وسائل الإعلام الدولية إلى المناطق الواقعة في ولاية راخين، حيث يعيش الروهينغيا".

كما شدّدت أن العمليات العسكرية "العنيفة"، التي يقوم بها الجيش ضد الروهينغيا؛ "تحمل سمات الإبادة الجماعية".

وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهنغيا، التي يرتكبها الجيش وجماعات بوذية متطرفة منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألف مسلم إلى بنغلادش، بينهم 656 ألفًا فروا منذ 25 أغسطس / آب الماضي، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)