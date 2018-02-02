عشرات الاصابات في مواجهات مستمرة في أبو ديس

القدس- وطن للأنباء: قالت طواقم الهلال الأحمر، مساء اليوم الجمعة، إن عدد من المواطنين اصيبوا خلال مواجهات مستمرة مع جيش الاحتلال في بلدة ابو ديس شمال القدس المحتلة.

وأوضح الهلال الأحمر أن اصابتين بالرصاص الحي في القدم واصابة بحجر بالرأس واصابة بالغاز لمواطنين تم نقلهم للمستشفى، في حين اصيب و6 آخرين بالرصاص المطاط، و14 اصابة بالغاز واصابتين حروق تم علاجهم ميدانياً .

وشهدت البلدة منذ مساء اليوم مواجهات عنيفة وذلك بعد محاصرة مستوطن واحراق مركبته في منطقة الابراج بالبلدة وضربه واصابته بجروح مختلفة، واحراق مركبته.

وتمكنت قوات الاحتلال من تخليص المستوطن وسط اطلاق كثيف وعشوائي لرصاص الحي والمطاط والقنابل، مما ادى الى إصابة العديد من الشبان بالاطراف السفلية والعلوية كما اصيب أحدهم بالرأس ونقلت الإصابات للعلاج.

وقالت مصادر محلية ان نحو 40 آلية عسكرية اسرائيلية و"رافعة" اقتحمت البلدة لسحب مركبة المستوطن والعربة المجرورة الملحقة بها بعد حرقها.