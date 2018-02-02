برشلونة وريال مدريد يشعلان الصراع على نجم بيتيس

وطن للأنباء: بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، بدأت الأندية الإسبانية تبحث عن نجوم يمكن استقطابهم في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة ناديي برشلونة وريال مدريد اللذين يتجدد الصراع بينهما حول أبرز اللاعبين في العالم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة وريال مدريد مهتمان بأحد نجوم فريق ريال بيتيس، فابيان روز، الذي جدد عقده، الأربعاء، مع ناديه الحالي حتى عام 2023، ورفع شرطه الجزائي إلى 30 مليون يورو بدل الشرط السابق المحدد في 15 مليون يورو.

وأشار المصدر، إلى أن روز سيكون تحت أضواء عدد من الأندية الأوروبية التي تسعى للاستفادة من خدماته الموسم المقبل.

ويعتبر لاعب وسط ريال بيتيس من أفضل اللاعبين حاليا في الدوري الإسباني، خاصة مع المستوى الرائع الذي يقدمه من مقابلة لأخرى.