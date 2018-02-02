لماذا تشعر إدارة باريس بالقلق قبل مواجهة ريال مدريد؟

وطن للأنباء: بادرت وسائل الإعلام الإسبانية، بالكشف عن مصدر الخوف الوحيد الذي تشعر به إدارة باريس سان جيرمان قبل المواجهة المُرتقبة ضد العملاق ريال مدريد منتصف فبراير الجاري على “سانتياغو بيرنابيو” في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي سيعقبها معركة الإياب الفاصلة على ملعب “حديقة الأمراء” الشهر القادم.

صحيفة “الماركا”، المحسوبة دائمًا على ريال مدريد، أشارت إلى أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي يثق تمامًا في قدرة فريقه على تجاوز حامل اللقب في آخر نسختين، خاصة بعد التطور الواضح في أداء الفريق بعد قدوم نيمار وكيليان مبابي، لكنه يخشى من كوارث الأخطاء التحكيمية، التي كانت من أسباب الخسارة الشهيرة أمام برشلونة 1-6 في لقاء الريمونتادا التاريخي.

وتقول الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان، تفهم جيدًا أن الأداء السيئ كان من أهم أسباب الهزيمة النكراء في آخر زيارة للأراضي الإسبانية، لكن لولا هفوات الحكم الألماني دينيز أيتكن، الذي أدار سهرة “كامب نو”، لما وصلت النتيجة لستة أهداف، وذلك استنادًا على التصريحات، التي كان مدير قنوات “be IN” قد أدلى بها لصحيفة “لو بارزيان” بعد المباراة.

وأشار نفس المصدر الألماني، إلى أن إدارة العملاق الباريسي تترقب بشغف موعد إعلان اسم الحكم الذي سيُدير لقاء “سانتياغو بيرنابيو”، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به متصدر “الليغ1″، لليويفا، من أجل اختيار حكم يملك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لقيادة مباراة بهذه الأهمية، لتفادي تكرار أخطاء الريمونتادا.