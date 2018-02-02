خروج رائدي فضاء روسيين من المحطة الدولية

وطن للأنباء- وكالات: خرج رائدا الفضاء الروسيان ألكسندر ميسوركين وأنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة لأغراض تقنية تخص المحطة الدولية.

وتستمر مهمة رائدي الفضاء 6 ساعت ونصف، وستتركز بشكل أساسي حول الوحدة الروسية "زفيدا" التابعة للمحطة، وسيقوم رائدا الفضاء بتركيب وحدة إلكترونية جديدة على سطحها، مخصصة للاتصال مع المراكز الروسية الأرضية. كما سيجمعان عينات من الغبار الكوني الموجود على سطح المحطة للقيام بأبحاث علمية.