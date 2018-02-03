جنين: اعتقال شبان واصابة احدهم بعد ان هاجمته الكلاب البوليسية

رام الله- وطن للأنباء: تشن قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الرابعة من فجر اليوم السبت، حملة داهم وتفتيش واسعة طالت حتى ساعة اعداد هذا الخبر عشرات المنازل في بلدة برقين جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية لـ(وفا) بأن المئات من جنود الاحتلال يشاركون في هذه الحملة مستخدمين الكلاب البوليسية.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، عددا من الشبان في حي الجابريات بمدينة جنين، فيما اصابت كلاب الاحتلال البوليسية شابا بجروح بعد مهاجمتها له.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان بعد محاصرتها منزلا في حي الجابريات مستخدمة الكلاب البوليسية التي هاجمت احد المعتقلين وقامت بسحبه.