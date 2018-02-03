"محدث" بالصور.. الاحتلال يعتقل شقيقين من قرية الكفير في جنين

رام الله- وطن للأنباء: حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدعومة بجرافات وآليات عسكرية منذ ساعات الصباح الباكر، قرية الكفير في جنين، وفرضت طوقا عسكريا عليها، كما اقتحم في بداية عمليته العسكرية منزل المواطن وليد ارشيد في قرية كفير جنوب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي الكفير محمد ارشيد لـ"وطن للأنباء"، بان قوات الاحتلال اعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول والخروج منها، وداهمت المنازل على اطراف القرية بشكل همجي ومسعور.

واضاف ان الاحتلال اقتحم في البداية منزل عمة الشاب احمد جرار، المطلوب لدى الاحتلال والذي يتهمه بالوقوف خلف عملية "ايتمار" الذي قتل فيها الحاخام اليهودي يناير الماضي، وخلال الاقتحام نكل جنود الاحتلال بساكنيه وعاثو خرابا وفسادا فيه واعتقلو ولديها الاثنين.

وبعد ساعات من العملية العسكرية انسحبت قوات الاحتلال من قرية كفير بعد اعتقال الشقيقين ذيب وقعقاع وليد ارشيد (43 و 42 عاما على التوالي).