وفد من منظمة المرأة العربية يزور القدس نهاية الشهر

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفيرة مرفت تلاوي أن زيارة المنظمة إلى مدينة القدس المحتلة ستكون في النصف الثاني من الشهر الجاري، وتستمر لمدة يومين.

وقالت تلاوي في تصريح لها بمناسبة يوم المرأة العربية إن الزيارة هذه تهدف إلى التضامن مع عروبة القدس ومساندة الشعب الفلسطيني، خاصة المرأة لتقديم كل الدعم لها في هذه المرحلة الحرجة.

وذكرت أن منظمتها ستعقد ندوة في مدينة رام الله تتناول وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والمعاناة التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وطالبت تلاوي بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.