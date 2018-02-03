اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

وطن للأنباء- وكالات: أطلقت اليابان أصغر صاروخ حامل في العالم، "SS-520" يبلغ وزنه 3 كغم فقط.

وأفاد موقع وكالة "ناسا" الرسمي بأن عملية الإطلاق التجريبي، جرت صباح اليوم السبت من المطار الفضائي أوتينوراو في محافظة كاجوشيما على ساحل المحيط الهادئ.

وجاء في البيان أنه في حال مرت كل مراحل الإطلاق بنجاح فإن الصاروخ المذكور سيكون الأصغر بين كل الصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية.

ومن المفترض أن تكون سرعة الصاروخ "SS-520" معادلة لسرعة الصوت لينقل الأدوات اللازمة لتنفيذ الدراسات شبه المدارية إلى ارتفاعات لا تتعدى 800 كم.

وتم إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء في فبراير عام 1998 وجرت عملية الإطلاق اللاحقة منذ عام وأعلنت اليابان حينذاك عن فشل المحاولة بفقدان الاتصال بعد مرور 20 ثانية على الإطلاق.

المصدر: لينتا رو