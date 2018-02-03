تنبيه جديد من "يوتيوب"

وطن للأنباء- وكالات: في مسعى لتحقيق الشفافية لمستخدميه، أكد موقع يوتيوب أنه سيقوم بتنبيه مستخدميه عند عرض "أي فيديو من إنتاج حكومي".

ويسعى موقع الفيديو الشهير إلى مساعدة متابعيه في التعرف على مصدر المحتوى الإخباري المنشور، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار بين المشاهدة أو لا، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضح الموقع أن التنبيه سيظهر أسفل الفيديو، وسينقلك إلى صفحة ويكيبيديا للتعرف على الناشر، حتى يمكن معرفة المزيد عن المصدر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن نشر تنبيهات على شاشات القنوات الإخبارية، التي تتلقى دعما حكوميا أو تمويلا عاما، مثل "روسيا اليوم" أو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فضلا عن مقاطع الفيديو التي لا تحتوي على علامات تجارية.

وواجه موقع يوتيوب موجة انتقادات بسبب ما سماه مدونون "غياب الشفافية" بشأن سياسات النشر، فيما يقول الموقع إنه يريد وضع سياسات واضحة لمنتجي المحتوى لاتباعها.