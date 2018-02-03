فيديو وثائقي للقسام عن القيادي عماد العلمي

وطن للأنباء- وكالات: نشرت كتائب القسام مساء اليوم السبت، فيديو وثائقي يروي التاريخ العسكري للقيادي عماد العلمي والذي استعرض محطات من حياته في عديد من الدول.

وكشف الفيلم الوثائقي والذي حمل عنوان "السيد الثائر" عن دور العلمي في إيصال السلاح إلى قطاع غزة ومهام أخرى كان يتولاها العلمي خلال فترة ابعاده عن قطاع غزة.

وتوفي العلمي صباح الثلاثاء الماضي 30-1-2018 متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع، بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في منزله.