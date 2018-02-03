"لجان المخيمات" تقرر الاعتصام اسبوعياً رفضاً لتقليص الأونروا خدماتها

وطن للأنباء: أكدت اللجان الشعبية في مخيمات الضفة وأمناء سر فتح وفصائل العمل الوطني على تنظيمها اعتصاماً اسبوعياً كل يوم ثلاثاء، كما أكدت رفضها للطريقة التي تعامل بها مجلس الوزراء اثناء الاعتصام الذي نظمته اللجان الشعبية امام مجلس الوزراء.

وطالبوا في بيان لها، وصل وطن مساء السبت، الحكومة الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المخيمات الفلسطينية وتجمعات اللاجئين والاستجابة السريعة لمتطلباتها واعتبارها اولوية وطنية قبل فوات الاوان.

ورفضوا وادانوا "الاتفاق الذي وقعه اتحاد العاملين مع ادارة وكالة الغوث بما يتعلق بقرار فصل 158 معلم ومعلمة من حملة الدبلوم وضرورة اعادتهم جميعا الى عملهم محذرين ادارة الوكالة من التلاعب بمستقبل ابناءنا الوظيفي والتعليمي".

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين وامناء سر حركة فتح والفصائل الفلسطينية ومؤسسات وفعاليات المخيمات واللاجئين في الضفة الغربية في مخيم عقبة جبر في محافظة اريحا لبحث المخاطر التي تهدد القضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام وجوهرها قضية اللاجئين بشكل خاص وبحث تداعيات القرار الامريكي القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال.

وطالب المجتمعون بضرورة اعادة هيكلة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وتفعيل دورها.

وقرروا توجيه رسالة الى المفوض العام في وكالة الغوث بضرورة رحيل مدير عمليات الضفة الغربية سكوت اندرسون والطاقم الامريكي في ظل استمرار وقف المساعدات الامريكية لوكالة الغوث.

وأدانوا القرار الامريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني وتقليص المساهمه الامريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلنوا رفضهم وادانتهم تقليصات وكالة الغوث الدولية الهادفة الى انهاء خدماتها وتصفية قضية اللجوء والتاكيد على استمرار خدماتها حتى عودة اللاجئين الى ديارهم وفقا للقرار الاممي رقم 194.

وثمن المجتمعون موقف الرئيس في مواجهة كافة المخططات الداعية الى تصفية الثوابت الفلسطينية القدس واللاجئين وحق العودة كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية كما وطالب المجتمعون بضرورة تطبيق قرارات وتعليمات الرئيس للجهات المعنية باسناد ودعم صمود المخيمات الفلسطينية.