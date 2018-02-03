شهيد في جنين

جنين- وطن للأنباء: استشهد الشاب أحمد سمير أبو عبيد (١٩ عاماً)، جراء إصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب إصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في مثلث الشهداء جنوب جنين.

وكان 8 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها صباح اليوم السبت، بلدة برقين غرب جنين، حيث اعتقلت 3 مواطنين وهدمت غرفة وبركسي أغنام، إضافة إلى حالات هلع وصدمة واختناق بالغاز في صفوف المواطنين، وإلحاق أضرار مادية في ممتلكاتهم.