غدًا.. الاحتلال يشرعن البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"

رام الله- وطن للأنباء: من المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال غدا الاحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، التي وقعت قربها عملية إطلاق النار الشهر الماضي، وأدت لمقتل حاخام يهودي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال، عرض مشروع قرار على الوزراء يعتبر بؤرة "حفات جلعاد" الاستيطانية "مجموعة جديدة"، ما يتيح لها الحصول على تراخيص البناء الضرورية وميزانية من الدولة.

والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" تأسست عام 2002 وتضم حالياً حوالى 40 عائلة.