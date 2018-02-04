الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

رام الله- وطن للأنباء: شنّت قوّات الاحتلال فجر الأحد حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية.

وأفاد شهود عيان ان 11 مواطنا تم اعتقالهم، تسعة منهم من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، وعرف منهم: يزن دندن، ومحمد خالد شرف، ومنير سمير صلاح، وأحمد حسن عريقات، ومحمد نافز جفال، ومحمود شاكر حلبية، وصلاح البو، وسليمان عريبة، وأحمد عريقات، عقب دهم منازلهم في البلدة.

كما اعتقلت تلك القوات الشابين محمود عسكر، وبشار سليمان عسكر، بعد دهم منزليهما من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الطفلين بهاء الدين عزات ومحمد نعمان ياسين بعد اقتحام منزليهما في بلة نحالين غربي المحافظة، في وقت اعتقلت فيه المواطن علي عيسى طقاطقة من بيت نحالين جنوب المحافظة.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال المواطن صالح جرير جرار من مدينة جنين.