سبع سنوات على زلزالها.. الشباب مدعوٌ لقراءه الثورات العربيه بعيداً عن المحاور

كتب: عوض عبد الفتاح

سواءً نجت إسرائيل أو لم تنجُ ، وكل الدلائل تُشير الى أنها لن تنجو كونها كياناً فاقداً للشرعيه التاريخيه والاخلاقيه، واختارت الاستيطان الاستعماري في قلب وطن عربي يصل تعداد سكانه اليوم الى 400 مليوناً ، وتواصل ممارسة الظلم على مدار الساعه ، سيظل االانسان العربي، من المحيط الى الخليج، يهجس بحريته وتحرره من التخلف، والاستبداد، والفقر والخوف ،ويكرر انتفاضات التغيير حتى النصر. اي حتى لو انتصر على المشروع الاستعماري الاسرائيلي، لن يرضى بأقل من الحريه والكرامه . لن يقبل بان تواصل الانظمه استعماره بعد التخلص من الاستعمار الخارجي . بل أصلا يحاجج المفكرون والعديد من الناس العاديين ، انه قد يستحيل بعد اليوم هزيمة الاستعمار الخارجي الممتد الى الداخل بدون ترتيب البيت الداخلي .

لم يبدأ طموح الانسان العربي في التقدم والتطور والحريه، مع انفجار الثورات العربيه المهوله التي اطلق شرارتها المواطن التونسي محمد بو عزيز و فجرها الشباب، اواخر عام 2010، ولا مع بدايه الغزوه الاسرائيلية واقامه اسرائيل في فلسطين، بل قبل ان يقوم هذا الكيان الكولونيالي في بلادنا بكثير . اي منذ ان اكتشف العرب والمسلمون تقدم الغرب وتأخرهم هم ، بعد ان كانوا رواد حضارة عالميه يتعلم منها الآخرون . ولقد وصف البعض هذا الاكتشاف بالصدمه الحضاريه ، عندما جاء نابليون الى مصر غازيا ومعه العلماء والاختراعات الحديثة . ويُحدد المؤرخون العرب بداية هذا الطموح، اوائل القرن التاسع عشر ، أي قبل أكثر من مائتي عام، وهو بدايه النهضه العربيه، وظهور مشروع محمد علي باشا والي مصر ، ولاحقاً ظهور عشرات النهضويين والمصلحين العرب في مصر وبلاد الشام والمغرب العربي، ايام حكم الامبراطوريه العثمانيه ومن ثم تطوره الى حركات وطنيه

واصلاحيه في القرن العشرين، الذي ظهر فيه مئات بل الآلاف من المثقفين والأكادييين المصلحين والمناضلين في مواجهة الموجه الاستعماريه الجديده . وهو مشروع حاول المناضل الراحل جمال عبد الناصر تجسيده في اكبر دوله عربيه من خلال إنقلاب وطني قام به هو ومجموعه من الضباط في 23 يوليو 1952 أُعتبر ثورةً لعظمة الاصلاحات الاجتماعيه والتعليميه والوطنيه التحرريه التي قام بها. غير ان هذا المشروع العروبي الكبير انكسر، رغم تحقيق انجازات ثوريه جباره في العقد الاول من الثوره. ويعود هذا الانكسار الى قصور في فهم مقومات بناء الدوله العربيه الحديثه، دولة المواطنين ، وأهمها الديمقراطيه والتعددية ، بالاضافه الى تآمر الاستعمار الغربي والاسرائيلي متوجاً في عدوان عام 67 . اذا ، منذ مائتي عام ، يحاول العرب النهوض الحضاري دون جدوى ، وقد جاءتهم الفرصه تلو الفرصه لينهضوا، ولكنهم اخفقوا في اقتناصها . واقصد فشل النخب وأيدولوجياتها ، القوميه واليسارية والدينية . وقد أخفقت هذه النخب في إيجاد المعادله الخلاقه التي تجمع بين العروبه والعداله الاجتماعيه والديمقراطيه والثقافه الأسلاميه مع الديمقراطيه والتعددية . وقد ثبت ان المشروع الديمقراطي يحتاج الى ديمقراطيين .

و جاءت الثورات العربيه غير المسبوقة من حيث ضخامتها ، وشموليتها ، وشعاراتها ، وشجاعة روادها ، خاصة الشباب ، لتطلق مجددا الوعود الكبيره وتحيي الأحلام التي تكسرت مرار . ولم تمر أشهر من الأداء الرائع والمبهر لجماهير الثوره وشبابها ، في الشوارع والميادين ، حتى بدأنا نشهد مآلاتها المأساويه ، وكأن الانسان العربي يخوض معركة سيزيفيه . لكن هل يصح اعتبار كل ما جرى حتى الان فشلا مطلقا ، ودفنا أبديا للأحلام والوعود التي اطلقتها هذه الثورات ! حتما لا .

بعد هذه الثورات العربيه التي خلخلت أنظمه الاستبداد، وأطاحت برؤوس بعضها ، والهمت اكثر من 5000 مدينة عالميه لاحتلال الميادين ، باتت الاجيال العربيه الجديده اقل تأثراً بحملات التضليل والخداع والتدجين، التي دأبت على اعتمادها وسائل اعلام الانظمه، سواء الملكيه النفطيه الوراثيه او الجمهوريه التي غدت أيضاً وراثيه وأشد استبداداً وتوحشاً.

ويؤكد ما يعتمل في احشاء المجتمعات العربيه ، وما يظهر منها ، أن الهزائم التي تتعرض لها الثورات العربيه، والخسائر الفادحه التي تتكبدها وكذلك دولها، والتي نجمت عن همجيه انظمة الإستبداد وقوى التكفير الدينيه لن تغير من قناعة الشعوب ، خاصة الاجيال الشابه، بالحاجه الى التغيير، اذ غدت وجوديه بالنسبه لهذه الاجيال التي تعيش غالبها في بؤس وفقر وحرمان ومهانه وغياب الأفق. و رغم الهزائم، فإن الثورات احيت قيماً اخلاقيه وانتجت مخزوناً معنويا ، ووعياً جديداً ، سيكون سندها في موجات الفعل الثوري القادمه ، او مسار الإصلاح الذي لن يستطيع اي نظام بعد اليوم تجاهله.

بين اليأس واستمرار الفعل الثوري

تعيش هذه الايام أعداد كبيره من شباب الثوره في حاله يأس، وخيبات أمل مريره بسبب ما آلت اليه هذه الثورات. ويتحدث منهم عن إبتعاده عن العمل السياسي، بعد أن صُدم من وحشيه الانظمه الاستبداديه، والتي شردت عائلاتهم وقتلت أصدقاءهم في المظاهرات السلميه وأخفت اخرين، وأعتقلت وعذّبت بوحشيه منقطعة النظير ألآلاف من شباب الثورات في السجون التي هي أدنى من زرائب الحيوانات. كما انهم يعيشون المرارة من جراء ركوب قوى غير ديمقراطيه، دينيه او علمانيه موجه الثورات التي فجرها هؤلاء الشباب. اما المثقفون والإعلاميون الذين وقفوا مع انظمة الاستبداد فقد أضافوا الى خيبات الأمل المزيد من الشعور بالمرارة والخذلان . ويعود تهميش الشباب ودورهم البطولي في الثورات ، جزئيا ، الى عدم جاهزيتهم بصوره كافيه ، تنظيميا وفكريا ، وهو ما انتبه اليه لاحقا طلائعهم الثوريه.

ان الشعور باليأس بعد تعثر الثورات امر طبيعي، فكما يقول المؤرخون وعلماء الاجتماع ، أن كل الثورات تبدأ بالامل والاحلام الكبيره وتنتهي بخيبات أمل ويأس . و يطمئن اساتذه وباحثون رواد الفعل الثوري أن معظم الثورات التي حصلت في الماضي لم تنتصر من المره الاولى، بل ان أعظم الثورات كالثورة الفرنسيه التي هزت العالم انذاك (1789)، تولدت عنها انقلابات دمويه، ورجعيه، وخيبات أمل شديده ، مروراً بثلاث ثورات أخرى في العقود

اللاحقه الى ان استقرت الجمهوريه الفرنسيه، دوله ديمقراطيه تعدديه وحديثه. لقد استمرت تلك الحقبه ما يزيد عن ثمانين عاما . ولكن هذا لا يعني اننا نحتاج الى ثمانين عاما لأحداث التحول الديمقراطي .

في المقابل، ورغم الانقسام الافقي والعمودي الذي ينعكس في الاحتراب الطائفي والمذهبي والجهوي، وما يتمخض عنه من كوارث إنسانيه واجتماعيه وماديه في بلدان الانتفاضات العربيه ، فإن الحراك الفكري والثقافي والسياسي والميداني من أجل تجديد الفعل الثوري والإصلاحي لا يتوقف ، وسيجد المنخرطون في مهمة التغيير انفسهم، بعد حين، امام نضوج جديد لمقدمات الثوره القادمه، اذ أن الثورات المضاده فاقمت الوضع الاقتصادي، الاجتماعي، وازدادت وحشيه ضد الشعب. هناك الكثيرون ممن لم يهزمهم اليأس، ومن هم منغمسون في المراجعه والنقد الذاتي بهدف مواصلة المسيره ، ومنخرطون في أشكال مختلفه من النشاط والفعل . لا شك أن مهمة استعادة زمام المبادره والحفاظ على التماسك المعنوي ليست سهله ، فالثورات الفاشله لا تترك اثاراً مدمره للبلد فحسب بل ايضاً للمشروع الثوري ذاته.

إن غياب القياده الموحده حول رؤيه موحده واستراتيجية عمل سليمه ، وغياب المشروع الثوري الواضح ، وخطة لاستلام الحكم ، والتحول الى إقتتال داخلي والى الاستعانه بالاجنبي، كل ذلك من عوامل الاخفاق الذريع ، واسباب المحنه التي تمر فيها الثورات ، وبلادنا العربيه بما فيها فلسطين. والمراجعات المعمقه التي تصدر تباعاً على يد مراكز أبحاث عربيه جديه ، ومثقفين واساتذه جامعات، قضوا معظم شبابهم الاول في العمل السياسي المقاوم ، ستكون رافعة توجيهيه لقوى التغيير. فهل يغرف منها الشباب الصاعد ما يزودهم بالمعرفة ، وبأدوات جديده للتغيير …

التخلص من الثنائية القاتله والعوده الى العقل

أشد الاثار السياسيه والفكريه والاخلاقيه الخطيره التي أفرزتها الثورات العربيه، هي الثنائية القاتله ، للعقل والبصيرة وللأخلاق . فمنذ بدايات الثورات ، وقبل ان تتحول الى

حروب اهليه وطائفيه ، تبلورت ثنائيه قاتله بين محورين ، احدهما جمهوري استبدادي وآخر نفطي رجعي حيث تم طمس تيار ثالث ( غير منظم ) يشمل قومييين ديمقراطيين ، ويسارييين ديمقراطيين ، وإسلاميين متنورين، ذوي نزعة ثوريه اخلاقيه ، وهو تيار ظل متمسكا بمطلب الحريه والتحرر والعيش بكرامه وفِي ظل انظمة ديمقراطيه رحيمه تتبنى االعدل في التوزيع . يتبنى هذا التيار اُسلوب النضال السلمي ، ثورات شعبيه غير مسلحه ، ورفض التدخل الخارجي ، وعسكرة الثوره ، ويدين القوى التكفيرية الفاشية التي قاتلت الثوره اكثر مما قاتلت الانظمه .

وألقت هذه الثنائيات القاتله بظلالها على جموع المواطنين في البلدان العربيه، بما فيها أهل فلسطين ، في الداخل والخارج .. وعطلت لدى الكثيرين فرصة التعلم من خبرة الثوار والثورات وضروره فهم الربيع العربي فهماً ثورياً باعتباره حركه شعوب دفعتها السياسات الاقتصاديه النيولبراليه، والفجوات الاجتماعيه الفاحشه اضافه الى الاستبداد السياسي، وكذلك الفشل في تحرير فلسطين ، واراضي عربيه اخرى محتله ، الى الخروج الى الشوارع كاسرة حاجز الخوف والارهاب. بل حتى أوساطا واسعه من اليسار ، نسيت ما معنى الثوره ، وما معنى اليسار ، باعتباره فكرا ديمقراطيا يطالب بالعدالةالاجتماعيه ، ويناهض الاستبداد والظلم ، وينحاز الى جانب الفقراء والعمال والعاطلين عن العمل والفلاحين المفقرين جراء السياسات النيولبراليه التي يعتمدها تحالف رأس المال والعسكر .

لماذا انطلقت الثورات العربيه ؟ هل كله هذه التضحيات و الخسارات تستحق خوض هذه الثورات؟ وهل أصلا يمكن توقع او التحكم بتوقيت اي ثوره ؟

نسي الكثيرون لماذا انطلقت الثورات العربيه، ولماذا تحدث أصلاً الثورات. فتجد من ينتقد الخروج الاول للجماهير الشعبيه ، وتفجير غضبها ، ويحملها المسئوليه ، بناء على النتائج الراهنه . لا يعرف هؤلاء المنتقدون ان التاريخ لم يعرف ثورة عرف المنخرطون فيها موعدها ، او توقعوا حجمها . ان الثورات تحدث عندما تتراكم عوامل الحرمان والفقر والاستبداد ، وعندما يصبح الإصلاح من داخل النظام مستحيلا . حتى اول المنخرطين فيها لم يتوقعوها ، وفوجئوا من ضخامتها ، وعنفوانها . طبعا تكون عادة مقدمات معروفه للثورات تسبقها هبات وحراكات متقطعه ، وردود فعل قمعيه اكثر وحشية من قبل اجهزة الأمن .

لماذا نحن الفلسطينيين بحاجه للتوقف مجددا امام هذه الثورات ؟

نحن ، الفلسطينيين ،خاصة الجيل الشاب ، بحاجة الى اعادة قراءة الثورات العربيه ، في سياقها التاريخي ، ومن خلال مقارنتها مع ثورات القرن العشرين ، وثورات القرن التاسع عشر التي غيرت وجه اوروبا ، وأنتجت انظمة ديمقراطيه راسخه ، متنوعة ، وتسمح بخوض نضالات اجتماعيه دون قمع متوحش او محاكمات صوريه . لقد أقعدتنا مآلاتها المأساويه ، عن المتابعه الجديه لهذا الحدث العربي التاريخي ، وعن التفاعل مع مخاضاته ، ومتابعة الادبيات النقديه الغزيرة التي تصدر تباعا . واستسلم الكثيرون لليأس . وهناك من اسكرته الانتصارات الوهميه (على الشعوب العربيه ) ، ظانا ان تحرير فلسطين بات قاب قوسين او أدنى .

لم تقع فلسطين ضحية الاستعمار الاسرائيلي الاستيطاني الا لأن المنطقة العربيه ، بأنظمتها السياسية ، وبُناها الاجتماعيه ، قابله للاستعمار . ومع ان قيادة الثوره الفلسطينيه التي استلمت قيادة منظمة التحرير ، منذ اواخر الستينات ، كانت قيادة شابه وتتمتع بالحيوية والشجاعه، وحققت إنجازات وطنيه في مجال اعادة تنظيم الشعب الفلسطيني تحت قيادة حركة تحرر حديثه وفِي مجال الوصول الى الرأي العام العالمي ، والتواصل مع حركات التحرر العالميه ، غير انه تبين لاحقا ان بنيتها الذهنيه ( الاجتماعيه الثقافية ) لا تختلف كثيرا عن بنية الانظمه العربيه الوطنيه العسكريه في طريقة ادارتها للثوره ، والدليل هو ما نحن عليه . لقد

انتهجت القياده الفلسطينيه في مرحلة لاحقه نهجا اقليميا ، بحجة القرار الفلسطيني المستقل ، على حساب التواصل والتفاعل مع الشعوب العربيه ، وحركاتها الاجتماعيه ، والتضامن مع مطالبها اليوميه ، ونضالها ضد القمع والاستبداد . و انتهى الامر بحركة التحرر الوطني الفلسطينيه، بسبب هذا النهج وهذه العقليه ، الى ان تصبح وكيلا للنظام الكولونيالي في فلسطين . كانت حركات التحرر العالمي في السابق ، متضامنه ومتواصلة مع بعضها البعض ، باعتبار ان انتصار اي حركه هو دعم للأخرى .

لدينا نظام سياسي( فلسطيني) ، يشبه الانظمه العربيه ، ولكن بدون دوله . في الأشهر الاولى للثورات العربيه ، وبعد نجاح الثوره التونسيه والمصرية في اسقاط رأسي النظامين ، انطلق ، وبوحي من ذلك ، حراك شبابي فلسطيني ، من رام الله ، كذلك في قطاع غزه مطالبا بانهاء الانقسام وتجديد المقاومه الفلسطينية . لكن النظام الفلسطيني الاوليجاركي (حكم فئه صغيره) ، ذَا الطبيعه الكومبرادوريه ، والمتقادم ، استعمل نفس ادعاءات الانظمه العربيه ، بأن هؤلاء الشباب تحركهم مؤامره خارجيه ، فمورس ضدهم القمع والاحتواء الى ان تم إنهاء المبادره ، وبذلك تم وأد اول مبادره شبابيه خلاقه كان من شأنها ان تجدد الحياه السياسيه الفلسطينيه وتحيي المقاومه الشعبيه . هكذا تم قتل امل الاجيال مرة اخرى .

ولذلك نحن نحتاج الى استعادة نظرتنا القوميه والثورية الى الحراكات الثوريه في العالم العربي ، وان نعتبر أنفسنا ، بل ان نسعى لان نكون جزءا من حركة الفعل الثوري في الوطن العربي ، بل من حركة التغيير الاجتماعي والسياسي العالميه المناهضة للنيولبراليه ، والاستغلال ، والحروب الامبرياليه ، والداعيه الى اقامة نظام عالمي اكثر عدلا .

نحتاج من اجل التقدم في مسرة الوعي والتحرر الى فهم علمي ، ومعمق لمفهوم الثوره ، و للثورات العربيه ؛ مقدماتها ، بنية انظمة الاستبداد ، كيفية اشتغالها ، وبنية مجتمعاتنا ، ومحاولة استشراف مآلاتها ، وكيفية انعكاسها على قضية فلسطين التحرريه .

نحن شعب لا يزال يرزح تحت نير نظام كولونيالي عنصري منذ سبعين عاما ، وقد فجر ثورات متلاحقة خلاقه ، ونجح في تثبيت قضيته ، كقضية عادله ، ولكن يظل السؤال الكبير الذي نحتاج الى الجواب عاليه ، ليس نظريا فحسب بل عمليا ، هو لماذا لم ننتصر حتى الان ؟ هذا هو التحدي امام الاجيال الشابه حاليا .