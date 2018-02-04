اول تعليق من المغربي الفائز في thevoicekids.. حلمه تحقَّق ليس فقط باللقب بل بـ"هدية خاصة" من مطربه المفضل

وطن للأنباء: للعام الثاني على التوالي يفوز فريق كاظم الساهر بلقب أجمل صوت في نسخته المخصصة للأطفال، والتي كانت من نصيب المغربي حمزة لبيض "10 سنوات" الذي اعتبر في أول تصريح له أن الفوز كان ينتظره من الحلقة الأولى.

يقول أنه "كان يتوقع الفوز وينتظره منذ أول مشاركته في البرنامج، رغم أن أصوات بقية المشتركين متميّزة وتنافسية جداً".

وليس اللقب فقط ما ينتظر هذا الطفل الذي نافسه على النهائيات أصوات من كل من مصر واليمن ولبنان موزعة على فرق المغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغني المصري تامر حسني، وأخيراً العراقي كاظم الساهر الذي قاد أيضاً الموسم الماضي اللبنانية لين الحايك إلى الفوز.

فقد أعلنت mbc عن مجموعة هدايا عينية ونقدية بانتظار الطفل المغربي، أهمها منحة دراسية بقيمة 200 ألف ريال سعودي، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي مع إنتاج أغنية خاصة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "عيش الحكاية".

لكن الأهم من هذا كله بالنسبة لحمزة ابن مدينة الرباط، كان إتاحة الفرصة له للقاء المطرب السوري صباح فخري "84 عاما"، فيبدو أن أغنية "قل للمليحة" لصباح فخري، والتي أجبر فيها الطفل الحكام الثلاثة لإدارة الكراسي له لم تأت عن عبث، فهو مثله الأعلى في الغناء والساهر حقق له حلمه بالحديث معه.

وكان تامر حسني قد نشر على صفحته تويتر مقطع فيديو مهنئاً لبيض على فوزه، وفي منشور آخر توجه بالكلام للطفلة المصرية أشرقت التي توقع كثيرون فوزها باللقب أولهم تامر.

بينما اكتفت اللبنانية نانسي عجرم بنشر صور لها من استديو الحلقة الأخيرة التي بثت مساء السبت 4 فبراير/شباط

وكانت المغنية المغربية كوثر البراني التي حصلت في وقت سابق على لقب أراب أيدول قد أطلقت حملة لدعم الطفل المغربي على حسابها إنستغرام دعت فيها للتصويت له، وخاصة أنها مرت بنفس تجربة الاعتماد على التصويت للفوز تقول "جاء دوري لرد الجميل".

سعد لمجرد هو الآخر نشر على صفحته انستغرام صورة للطفل المغربي مهنئا بفوزه.

اكتشف أهل حمزة التميز بصوته صدفة، فبدأت شقيقته الكبرى سلمى تشجّعه على تطوير موهبته أكثر فأكثر، وهو لم يدرس أصول الغناء أبداً أو العزف على أيّ آلة موسيقيّة، وحتى أن مسرح thevoicekids هو أول خشبة تعتليها قدماه.