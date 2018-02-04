جرم بحجم برج خليفة لن يدمر الأرض

رام الله - وطن للأنباء: أعلن باحث فلكي مصري أن جرما سماويا بحجم "برج خليفة" سيمرّ بالقرب من الأرض اليوم الأحد بسلام، بعد إشاعات أثيرت حول دمار شامل سيصيب العالم، بسبب احتمال اصطدام الجرم بالأرض.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أشرف تادرس في بيان نشره على موقعه في "فيسبوك"، مرور الجرم السماوي بأقرب نقطة من الأرض، لايمثل يمثل خطرا مباشرا على الأرض لأنه ليس في مسار تصادمي معها فى الوقت الراهن.

وأشار تادرس إلى أن وكالة "ناسا" للفضاء تعمل على تجهيز مركبة فضائية في المستقبل القريب من شأنها أن تمنع الكويكبات القريبة والتي في مسار تصادمي مع الأرض من الاصطدام بها، عن طريق تغيير سرعتها بمعدل عدة سنتيمترات فى الثانية.