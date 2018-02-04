"التربية" تعلن صرف علاوة 5%

رام الله- وطن للأنباء: اعلنت وزارة التربية والتعليم انها ستبدأ بصرف علاوة 5% خلال الايام القادمة.

وقالت التربية، إن وزير المالية وطواقم وزارته أتمّوا إجراءات صرف علاوة 5 % من الراتب الأساسي، إضافة على علاوة طبيعة العمل استناداً وتنفيذاً لخطاب الرئيس محمود عباس.

وبينت التربية أن الفئات المستهدفة من هذه العلاوة هي: (المعلمون، ومديرو المدارس، والإداريون من أصل معلم)، حيث صرفت للموظفين العاملين في محافظات الضفة، علماً بأنه سيتم صرفها لموظفي قطاع غزة؛ وفق التزام وزارة المالية وذلك في ملحق راتب الشهر الحالي خلال الأيام القادمة.