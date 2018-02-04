منصة "اتحدى" تطلق تحدي لتمويل المشاريع الريادية

وطن للأنباء: اطلقت منصة "اتحدى" تحدي اجتماعي جديد يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال وكيفية جلب التمويل اللازم لدعم الرياديين الفلسطينيين عامة وخاصة الرياديين بقطاع غزة.

وقد دعى الدكتور ياسر العالم – استشاري تطوير الأعمال والحاصل على جائزة أفضل مرشد أعمال على مستوى العالم 2016 – إلى حث الجمهور لطرح أفكار إبداعية لطرق جلب التمويل للمشاريع الريادية بقطاع غزة.

من جانبه وضح رائد الطويل مسئول التنسيق بمنصة اتحدى أن هذا التحدي يأتي ضمن التحديات المجتمعية التي تطرحها المنصة بهدف اشراك الخبراء والمتخصصين في إفادة الخريجين حول مصادر التمويل للمشاريع الريادية، وبيّن الطويل أن هذا التحدي يأتي في اطار دعم ريادة الأعمال في قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع كبير في أعداد الخريجين المتعطلين عن العمل في محاولة لتوعيتهم بريادة الاعمال كوسيلة للتشغيل الذاتي وكيفية الحصول على التمويل اللازم لذلك.

يذكر أن منصة اتحدى أطلقت حديثا نسختها التجريبية على أجهزة أندرويد وهي منصة يقودها رياديون فلسطينيون يعملون على توجيه التحديات الاجتماعية لتحقيق الأثر على المجتمع والأفراد.