12 ألف كويتي خسروا 500 مليون دولار في "بيتكوين"

وطن للأنباء- وكالات: على مدار نحو أربعة أشهر فقط خسر نحو 12 ألف كويتي نصف ثرواتهم تقريباً خلال التداول في سوق العملات الرقمية وخاصة "بيتكوين" التي تتعرض حالياً لأسوأ موجة خسائر منذ العام 2013.

وحسب بيانات كبرى شركات التداول الأمريكية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات الـ "بلوك تشين"، فإن خسائر القيمة السوقية لاستثمارات الكويتيين في "بيتكوين" تقترب من 500 مليون دولار وذلك خلال أربعة أشهر فقط.

تأتي الخسائر العنيفة التي لحقـت بـالعملـة الافتراضية "بيتكوين" تأكيدا لتحذيرات سابقة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، بشأن الدخول بالاستثمار في "بيتكوين" بعد التضخم الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية دون مبرر، مستندة في ذلك لآراء خبراء متخصصين في تداول العملات الرقمية الذين أكدوا في حينها انها فقاعة وبمجرد وصولها إلى اعلى مستوى ستنفجر مثلما حدث مع كافة الأصول سابقا من أسهم وعقارات وغيرها.

وشهدت الكويت حماسة تجاه هذا المنتج الافتراضي لم تشهدها من قبل، حيث أقبل الآلاف من الكويتيين خلال النصف الثاني من العام الماضي على منصات تداول العملة أملا في تحقيق الربح الوفير والسريع لتستحوذ تداولات الكويتيين على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية للعملة الافتراضية البيتكوين خاصة بعد أن تضاعفت سعر العملة 7 مرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.

وتداول العديد منهم بمتوسط حجم محفظة يقدر بنحو 10 آلاف دولار ووصلت خلال 3 اشهر إلى 70 ألف دولار.

وبنهاية تعاملات شهر كانون الثاني / يناير الماضي كانت عملة "بيتكوين" قد فقدت 44.2 مليار دولار من قيمتها السوقية التي بلغت نحو مائتي مليار دولار في مطلع 2018، لتسجل بذلك أقوى خسارة شهرية على الإطلاق.

وتشهد العملات الإلكترونية خسائر حادة وعنيفة منذ بداية العام الجاري بعدما اتجهت حكومات الدول إلى تشديد القبضة على هذه السوق في محاولة لإخضاعها للإجراءات التنظيمية بعد ارتفاعها بمستويات قياسية خلال العام الماضي.

ويقول أحد متداولي عملة "بيتكوين" في الكويت: "أنا ربحت أموالا كثيرة من بيتكوين تجاوزت ضعف رأسمال محفظتي التي تقارب 33 ألف دولار، وطمعي في الربح الوفير دخلت مع موجة التراجع أملا لتحقيق ربح أعلى من خلال الشراء في مستويات متدنية والبيع في مستويات عالية إلا أنني خسرت نحو أكثر من 19 ألف دولار خلال 18 يوما فقط، ومازلت أحاول استعادة أموالي".

وكشف تقرير اقتصادي حديث عن ارتفاع استخدام الكويتيين للبطاقات الائتمانية لشراء عملة "بيتكوين" عن طريق موقع (BitFils)، حيث وصل متوسط التحويلات المالية الشهرية لشركات الـ "بيتكوين" في أمريكا لكل كويتي بمتوسط يصل إلى نحو 6 آلاف دولار، مبينة أن هذا الرقم يشمل إجراءات الحماية على التداول وعمولة السحب والتداول.

المصدر: عربي21