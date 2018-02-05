تقليص مخصصات الخضار والفواكه لأسرى "ريمون"

رام الله- وطن للأنباء: أبلغت مصلحة السجون الاسرائيلية، إدارة سجن "رامون" بأنّها ستُقلّص مُخصّصات الخضار والفاكهة إلى الرّبع.

ووفق ما أفاد به مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين، نقلًا عن أحد قيادات الجبهة الشعبية داخل السجون، فإنّ قرار التقليص هو تصعيدٌ جديد في الإجراءات الاسرائيلية القمعية بحق الأسرى، يُلقي بمزيدٍ من الأعباء المالية على كاهلهم، إذ يضطّرهم للّجوء إلى "الكنتينة" داخل السجن، والتي تُدرّ أرباحًا هائلة على مصلحة السجون.

وأوضح "حنظلة" أنّ الحِصّة المخصصة للأسرى من الخضار والفاكهة بالكاد تكفي لاحتياجهم اليومي. وتشمل الخضروات: البصل والبطاطا والطماطم والخيار والزهرة.

ولفت إلى أنّ "هذه المخصصات هي استحقاقٌ للأسرى جرى التوافق عليه منذ سنوات مع إدارة السجن، لجهة استبدالها بالمأكولات المطبوخة التي كانت تُوزّعها على الأسرى".

وفي أعقاب القرار، أبلغ الأسرى إدارة السجن رفضهم التقليص، وبحسب المصدر الذي تحدّث لـ"حنظلة" فإنّه إلى جانب القرار، ترفض سلطات الاحتلال إعادة العمل بالإجراء السابق وهو توزيع مأكولات مطبوخة، وتُصرّ على عدم تقديم بديل عن المخصصات المُقلَّصة، ما يُؤكّد أهداف إجراءات مصلحة السجون الساعية لتجويع الأسرى والإثقال عليهم بالأعباء المالية بالتزامن مع تنصّلها من تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية تجاههم.