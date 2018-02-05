اتلاف 90 كغم لحوم ودهون عجول فاسدة في نابلس

نابلس- وطن للأنباء: اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة دائرة الطب البيطري قي نابلس، فجر اليوم الاثنين، 90كغم لحوم ودهون عجول مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية على احد مداخل المدينة فجراً، داخل سيارة نقل خاصة، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها وبحضور جهة الاختصاص من مديرية الزراعة والطبيب البيطري، وبعد معاينة الكمية وفحصها حيث تبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي ومجهولة المصدر، وتظهر عليها علامات تدل على تعفنها وانبعاث روائح نتنه منها وطريقة النقل غير سليمة، حيث اقرت اتلافها على الفور وتم واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.