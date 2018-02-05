الخارجية: تصريحات غرينبلات الأخيرة تكشف عن تطرفه

رام الله- وطن للأنباء: ادانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات مبعوث الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، وقالت في بيان لها "يتندَّر الصحفيون والساسة في اسرائيل هذه الأيام من التصريحات المتتالية التي يُطلقها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، ويتبنى فيها بشكل كامل المواقف الإسرائيلية الأكثر تطرفاً، التي يتردد حتى بعض قادة اليمين الاسرائيلي في إطلاقها خوفاً من إنتقادات دولية محتملة، ليتفاجأ أركان اليمين في اسرائيل بأن لديهم صوتاً داعماً ومشجعاً على إستعداد لأخذ مكانهم في إطلاق هذه التصريحات، لدرجة أن هؤلاء الصحفيين يتندرون من امكانية إستبدال إسم غرينبلات بأي إسم من غلاة المتطرفين الاسرائيليين، في إشارة لمدى التطابق في الطرح والمواقف بين مبعوث ترامب واليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، ولكي تبدو هذه التصريحات معتدلة في نظر المراقبين.

وأوضحت "ما رشح مؤخراً من تصريحات لغرينبلات الأمريكي المُتصهين، في القدس أو تل أبيب أو على حدود قطاع غزة، أو خلال لقاءاته مع السلك الدبلوماسي الأوروبي والأجنبي، وفي "تغريداته" على تويتر، تؤكد أن الفلسطينيين بالنسبة لغرينبلات، ليسوا طرفاً في العملية السياسية ولا يعنيه رأيهم، حيث أن الخطة التي تم صياغتها إسرائيلياً وتبنيها من قبل الإدارة الأمريكية، تتخطى الفلسطينيين وتُفضل التعاطي مع الإقليم، وتُسقط البُعد الفلسطيني من مساعي حل الصراع، وتحاول فرض نقاط تلاقي جديدة بين إسرائيل وبعض دول الإقليم تحت مسمى (الخطر الإيراني). وهنا نود أن نُذكر غرينبلات بأن آخرين قبله حاولوا تخطي البُعد الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وسرعان ما سقطوا في وحل الفشل لينسحبوا بهدوء، واذا كان غرينبلات يرغب في فتح مسارات التلاقي بين اسرائيل وبعض الدول العربية تحت مُسميات مختلفة دون أن يقترب من البعد الفلسطيني، فإننا نؤكد أن لا أحد من الإقليم سيجرؤ أو يتجرأ على القبول بخطة أمريكية تُسقط البُعد الفلسطيني، أو تتنازل عن القدس، لهذا السبب نعتقد أن خطة غرينبلات ومجموعته المتصهينة ستكون نتيجتها الفشل، ما دام يتبنى الموقف الاسرائيلي المتطرف، ويقوم بدور الوكيل لترويج المواقف الإسرائيلية المتطرفة".

وتؤكد الوزارة أن الجانب الفلسطيني لن يتفاعل أو يتجاوب مع كل ما يصدر عن غريبنبلات من مواقف وتصريحات، رغم ما تحمله من مخاطر، خاصة تجاهله للفلسطينيين وحقوقهم الأساسية، وعليه فإن خطته لن يكون لها أي فرصة للنجاح.