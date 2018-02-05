القبض على شخص امتهن الابتزاز الالكتروني في الخليل

الخليل- وطن للأنباء: ألقت الشرطة في الخليل، اليوم الاثنين، القبض على أحد الأشخاص أقدم على ممارسة الابتزاز الالكتروني بحق عدة سيدات وتحصّل منهن على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي في الخليل.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بأن إحدى السيدات قد تقدمت بشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بادارة المباحث بالخليل تتعلق بقيام مجهول بابتزازها مادياً مقابل عدم نشر صور خاصة لها عبر موقع الفيس بوك وأنها قامت بدفع مبلغ له وطالبها مرة أخرة بدفع مبلغ اكبر الا انها رفضت وتوجهت للشرطة .على الفور باشرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وبالتنسيق مع النيابة العامة إجراءات البحث والتحري حتى تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به وضبطت بحوزته هاتفه النقال . وخلال عملية تفتيش الهاتف عثر بداخله على عدد كبير من الصور والأفلام تخص 20 سيدة من الخليل ومن غيرها من المحافظات وضبط أيضاً بحوزته على مصاغ ذهبي حصل عليه من امتهانه لجرائم الابتزاز الالكتروني.

واضاف ارزيقات انه تم توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.