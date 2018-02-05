مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس- وطن للأنباء: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، ووسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين خلال الاقتحام، بدءً من دخولهم الأقصى عبر باب المغاربة وتجولهم في باحاته، خروجًا من باب السلسلة.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب اقتحام 48 متطرفًا و13 عنصرًا من مخابرات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا أثناء الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاولوا أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت موظف الأوقاف سامر مجاهد من داخل مركز ترميم المخطوطات بالمسجد، ونقلته للتحقيق، ومن ثم أخلت سبيله لاحقًا.

بدوره، قال رئيس مركز المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو على صفحته "بالفيس بوك" إن ضباط الاحتلال اقتحموا صباح اليوم المركز، واعتدوا على الموظفين بالضرب، ومن ثم اعتقلوا حارس المركز سامر مجاهد من داخل مكان عمله.