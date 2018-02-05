حركتا حماس والجهاد تباركان عملية سلفيت

رام الله- وطن للأنباء: باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عملية الطعن التي وقعت قرب مستوطنة في مدينة سلفيت، وأسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح على حسابه في موقع "فيسبوك" إن حركته تبارك تنوع هذا العمل الفدائي الناجح، وتتمنى الأمن والسلامة للمنفذين ولكل الثائرين والمقاومين في الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن هناك "عمليات ناجحة للمقاومة تتنقل من نابلس بإطلاق نار إلى جنين في اشتباك مسلح وانتهاء اليوم بطعن وقتل مستوطن قضاء سلفيت".

من جانبها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أن عملية سلفيت البطولية تأتي رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

وقالت سرايا القدس في بيان صحفي لها اليوم الإثنين أن" العملية تؤكد أن مقاومة شعبنا مستمرة حتى طرد هذا العدو الغاصب".

وكان الاحتلال أعلن عصر اليوم عن مقتل مستوطن أصيب في عملية طعن على مدخل مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي مدينة سلفيت .

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه تم الإعلان عن مقتل المستوطن البالغ (40عامًا) متأثرا بإصابته بعدة طعنات قاتلة على يد مهاجم فلسطيني على مفرق المستوطنة.