نقابة المحامين لوطن: تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً

رام الله- وطن للأنباء: أكد أمين سر نقابة المحامين النظاميين داوود درعاوي لـ"وطن" أن النقابة قررت تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة يوم غد الثلاثاء، ويستثنى من التعليق الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل، وتمديد التوقيف وتقديم الطلبات المرتبطة بالمدد، احتجاجاً على دور محكمة العدل العليا السلبي اتجاه العمل النقابي، و"تماهيها" مع الحكومة في قراراتها .

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت اليوم الإثنين قراراً جديداً مؤقتاً بوقف قرار مجلس نقابة المحامين القاضي بمقاطعة محكمة الجنايات الكبرى، بعد أن تقدم محامٍ بطعن جديد للمرة الثانية على قرار مجلس النقابة.

وقال درعاوي في اتصال هاتفي مع "وطن" إن النقابة ما زالت على موقفها تجاه محكمة الجنايات الكبرى وأنها تحظر على أي محام تقديم أي طلب مهما كان نوعه او المثول امام محكمة الجنايات الكبرى طوال مدة المقاطعة والتعليق بما يشمل إخلاءات السبيل بالكفالة امامها .

ولفت درعاوي، أن هذه القرارات أتخذت خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم الإثنين، الذي جاء لتدارس مسألة مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى على ضوء المعلومات التي تم ابلاغ نقيب المحامين فيها، وذلك بأن الرئيس محمود عباس بصدد اعطاء توجيهاته للجهات ذات العلاقة بالأخذ بملاحظات مجلس النقابة على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح أن مجلس النقابة قرر مقاطعة وتعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبرى وحظر المثول امامها او تقديم اية طلبات لها بصفتها المذكورة الى حين وصول التعديلات وتدارسها من المجلس واصدار قرار جديد بهذا الشأن .

وبين درعاوي، أن النقابة تطالب باعادة تشكيل محكمة العدل العليا، وأن تكون بهيئات متعددة لكي تعمل وفق مبدأ التقاضي الطبيعي وتقوم بدورها وفق القانون الأساسي .

وأشار إلى أن النقابة بصدد تقديم رسالة للرئيس محمود عباس تشمل جميع ممارسات محكمة العدل العليا التي باتت تشكل محامي دفاع عن الحكومة ولا تقف على الحياد في القضايا المتعلقة بالعمل النقابي، مؤكداً أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة.

وكان مجلس النقابة قد أصدر بياناً عقب الاجتماع جاء فيه أن "مجلس النقابة يؤكد على استغرابه واستهجانه من سياسات محكمة العدل العليا في قمع العمل النقابي وتضيق الخناق عليه خلافا لأحكام القانون وحالة التماهي التامة مع توجهات الحكومة بشان قمع حرية العمل النقابي، من خلال سلسلة القرارات الجائرة التي اتخذتها هذه المحكمة ضد النقابات المهنية، الامر الذي يزعزع ثقة الجمهور بالقضاء واستقلاله ويقوض مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات".

وأضاف البيان "يؤكد مجلس النقابة عل مواقفه السابقة والتي شكلت درعا حاميا وحصنا منيعا في مواجهة انتهاك استقلال القضاء وكافة محاولات الانتقاص من مكانته والتغول عليه، والتي كان لها الأثر المباشر في وقف تعديل قانون السلطة القضائية والنيل من القضاة واستقلالهم، وإذ يطالب مجلس النقابة مجلس القضاء الاعلى بضرورة تشكيل هيئات متعددة لمحكمة العدل العليا تعمل وفقا لمبدا القاضي الطبيعي باعتبار محكمة العدل العليا الحارس المفترض والأمين لمبدأ المشروعية".

وأهاب مجلس النقابة بحسب البيان" بكافة المحامين للالتفاف حول مجلس النقابة باعتباره الممثل للإرادة العامة لجمهور المحامين في هذه الظروف الصعبة وفي مواجهة كسر ارادة نقابة المحامين وإخراس صوتها".