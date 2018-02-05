لاعب عربي موهوب يحطم الرقم القياسي لهدافي كأس أفريقيا

وطن للأنباء: تربع اللاعب المغربي أيوب الكعبي على عرش هدافي بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين منذ إحداثها عام 2009، بتحطيمه للرقم القياسي للبطولة في نسختها الأخيرة، التي أقيمت بالمغرب في الفترة ما بين 13 كانون الثاني/يناير و4 شباط/فبراير 2018.

وسجل الكعبي لمنتخب بلاده الذي توج باللقب، الأحد، 9 أهداف محطما الرقم القياسي لعدد الأهداف في البطولة، والذي كان في حوزة اللاعب الزامبي غيفن سينغولوما بـ5 أهداف في دورة 2009.

وزار الكعبي الشباك منذ المباراة الأولى للأسود أمام منتخب موريتانيا (4-0)، حيث سجل هدفين، وسجل الهاتريك في مباراة غينيا (3-1)، فيما غاب عن التسجيل في مباراة السودان (0-0).

اللاعب المغربي الموهوب الذي أثار انتباه عدد من الأندية خارج المغرب، عاد ليسجل في دور ربع نهائي "الشان" بهدف وحيد أمام ناميبيا (2-0)، وهدفين في مباراة النصف التي جمعت المغرب بمنتخب ليبيا (3-1).

وفي مباراة النهاية، تألق أيضا لاعب فريق نهضة بركان، وسجل هدفه الشخصي التاسع في مرمى نيجيريا وكان قريبا من تسجيل أكثر من هدف، لولا الحظ الذي لم يحالفه، خاصة في ضربتين مقصيتين اصطدمتا بعارضة حارس النسور.

وفي ما يلي سجل هدافي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، مند أول دورة سنة 2009 بالكوت ديفوار إلى غاية الدورة الخامسة التي احتضنها المغرب:

المغرب 2018: المغربي أيوب الكعبي (9 أهداف).

رواندا 2016: التونسي أحمد العكايشي، ايليا ميشكاك من جمهورية الكونغو الديمقراطية، النيجيري شيسوم شيكاتارا (4 أهداف).

جنوب إفريقيا 2014: الجنوب إفريقي برنارد باركر (أربعة أهداف).

تونس 2011: التونسيان زهير الذوادي وسلامة القصداوي، والجزائري العربي هلال سوداني، والسوداني مدثر الطيب إبراهيم، والجنوب إفريقي ميرون شانغوي (3 أهداف).

الكوت ديفوار 2009: الزامبي غيفن سينغولوما (5 أهداف).

(عربي 21)