ملحم: تخصيص 10 مليون دولار للطاقة الشمسية

رام الله-وطن للأنباء: قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، اليوم الاثنين، إن سلطة الطاقة خصصت 10 مليون دولار في موازنة عام 2018 للبدء بمشروع في مجال الطاقة الشمسية لتغذية المرافق الحكومية بالكهرباء بانتظام.

وأضاف خلال لقائه جمعية رجال الأعمال بغزة، إننا نسعى في الوقت الحالي لتوفير 10 مليون شيقل شهرياً لتشغيل توربينة جديدة في محطة التوليد لزيادة ساعات وصل الكهرباء وإيصالها لـ12 ساعة.

وبحث ملحم مع الجمعية سبل معالجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ودعم التغذية الكهربائية لمنشأة القطاع الخاص بالتزامن مع توقف أعمالها بفعل الانقطاع المتواصل للكهرباء واستمرار الانقسام والحصار الاسرائيلي على غزة.

وأكد ملحم أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة في فلسطين وتعزيز صمود أهالي غزة في ظل الحصار الإسرائيلي، وأن المرحلة المقبلة سترتكز على انتعاش قطاع توزيع الكهرباء في قطاع غزة وتلبية احتياجات الأهالي من الكهرباء لساعات أطول من خلال خطة استراتيجية لتطوير ثلاث مصادر للكهرباء وضعت في شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف "أن هناك ترتيبات عملية ايجابية وفق خطة شاملة لترتيب أوضاع الكهرباء في غزة، تشمل تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل قطاعات الكهرباء المختلفة والمطبقة في الضفة الغربية بما يمكن شركة التوزيع من القيام بمهامها بشكل أكثر فاعلية ومهنية وسيتم الاعتماد على الكفاءات لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.

وأوضح ملحم أن هناك سلسلة من المشاريع لإعادة تأهيل وتحسين ساعات توزيع الكهرباء في القطاع لكنها تتطلب إتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة توحيد المرجعيات القانونية والمالية والادارية لضمان معالجة أزمة الكهرباء بشكل كامل وتوحيد أسعار بيعها.

بدوره، شدد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، على ضرورة تبني حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء وعلى ضرورة دعم القطاع الخاص للخروج من أزماته الاقتصادية كونه المشغل الاساسي للأيدي العاملة في قطاع غزة بنسبة 70%.