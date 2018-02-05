نائب ترامب إلى كوريا الجنوبية..ما هي مهمته؟

وطن للأنباء- وكالات : ذكرت وسائل إعلام، أن الوفد الأمريكي الذي سيتوجه إلى كوريا الجنوبية، لن يألو جهدا في تبديد "وهم" إمكانية تسوية علاقات المجتمع الدولي مع كوريا الشمالية.

ونقل موقع Axios الإخباري، عن أحد مساعدي، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الذي يترأس الوفد الأمريكي خلال احتفالية افتتاح الأولمبياد في كوريا الجنوبية، قوله: "نائب الرئيس، سيذكر العالم بأن الكوريين الشماليين خلال الأولمبياد، يقومون على وجه الخصوص بالتذاكي، بهدف إخفاء حقيقة أن بلادهم أكثر الدول طغيانا ودكتاتورية على وجه الأرض".

ووفقا للمساعد الذي لم تكشف هويته، فإن بنس، "سيلفت الانتباه في كل فرصة، إلى جوهر القمع الذي يمارسه نظام كوريا الشمالية، الذي حول شعبه إلى عبيد.. لن نسمح للدعاية الكورية الشمالية أن تغطي الحقائق خلال دورة الألعاب الأولمبية".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مقاطعة بيونغشانغ في الفترة من 9 إلى 25 فبراير الجاري. ولم يستبعد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة والشؤون العامة، ستيفن غولدشتاين، في وقت سابق إمكانية إجراء اتصالات بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم من كوريا الشمالية، في اطار الدورة الأولمبية.

وبالرغم من ذلك، أشار نائب الوزير، إلى أن واشنطن، لا تخطط في هذه المرحلة، لإجراء هذه الاتصالات.

وأكد غولدشتاين ترحيب واشنطن بنتائج المحادثات الوزارية بين الكوريتين، التي عقدت خلال العامين الماضيين، المتعلقة أساسا بمشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الشتوية واستئناف عمل الخط الساخن بين القوات المسلحة للبلدين.