ابداع المعلم يشارك في مؤتمر حملة تمويل التعليم في العالم

رام الله - وطن للأنباء: شارك مركز ابداع المعلم ممثلاً عن المجتمع المدني العربي بصفته سكرتير الحملة العربية للتعليم في مؤتمر تمويل التعليم في العالم والذي تنظمه الشراكة العالمية للتعليم تحت عنوان تمويل التعليم استثمار في المستقبل.

وتواصلت أعمال المؤتمر على مدار بومين في ١و٢ شباط هذا العام في العاصمة السنغالية دكار وقد حضر المؤتمر اكثر من 10 رؤساء دول و100 وزير تربية وتعليم و1200 مشارك ممثلين لمؤسسات أهلية ونقابية محلية ودولية . وقد نظم المؤتمر باستضافة مشتركة من قبل الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الفرنسي ماكرون وبظهور خاص من المغنية الامريكية ريهانا .والجدير ذكره ان المؤتمر هدف الى العمل على ضمان تامين 3 بليون دولار لتغطية نفقات الدول في يخص التعليم من عام 2018 وحتى 2022 على ان تقوم الدول بتغطية باقي التكلفة من تمويلها المحلي وجمع مؤتمر الشراكة العالمية من أجل التنمية البلدان النامية والبلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في داكار. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها المانحون والبلدان النامية في استضافة مثل هذا الحدث، الذي يرمز إلى روح الشراكة الحقيقية، التي هي جوهر الشراكة العالمية من أجل التعليم #FundEducation.

و ناقش المشاركون فيه واقع التعليم والتحديات التي تواجهها الدول النامية فيما يخص التعليم واليات تحقيق الهدف الرابع و اليات تعزيز التمويل المحلي في جميع الدول مطالبين بضرورة رفع مساهمات الدول من موازناتها العامة للتعليم.

والجدير ذكره ان الاتفاق الدولي عام ٢٠١٥ كان يقضي بضرورة ان تصل موازنات التعليم لـ ٦% من الدخل القومي وما بين 20 و24 من الموازنة الحكومية.

وقد طالبت الشراكة العالمية الدول بضمان توفير ٣ بلايين دولار للفترة ما بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢ تقدم من الدول المانحة على ان تقوم الدول بتغطية النسبة الأكبر من موازنتها مما يتطلب العمل على زيادة الموازنات الحكومية عامة فيما طالب البعض ان تكون الموازات من التمويل المحلي للتعليم 97% .

ويذكر انه في نهاية المؤتمر جرى تقديم تعهدات من الدول المانحة والوطنية بتوفير الدعم اللازم وقد وصل المبلغ الذي تعهدت به الدول إلى 3.3 مليار دولار أمريكي تم جمعها من أجل الشراكة العالمية للتعليم، و 110 مليار دولار أمريكي في زيادة التمويل المحلي الذي تعهدت به البلدان النامية للتعليم، وقد ساعد حضور المجتمع المدني وعمله خلال السنة الماضية وكذالك شهادات المؤسسات الدولية على النجاحات التي تمت من قبل المجتمعات والحكومات على صعيد التقدم بتحقيق اهداف التعليم للجميع على تجديد هذا الدعم.

يذكر أن المجتمع المدني الدولي والمحلي نظم مؤتمران سبقا هذا المؤتمر, الأول نظم من قبل حركة المجتمع المدني الافريقي في 30 من شهر كانون لاثاني والثاني نظم من قبل الحملة العالمية للتعليم يوم 31 من شهر كانون الثاني أيضا .

وقد أكد رفعت صباح الذي القى كلمة في مؤتمر الحملة العالمية للتعليم ان مطالبة جميع الدول على نفس القدر بمساهمتها المحلية قد يكون بعيدا عن الواقع والعدل اذ ان هناك دول لا تسيطر على مصادرها الاقتصادية نتيجة وقوعها تحت احتلال مثل فلسطين ودول أخرى ترزح تح الحروب الاهلية والتي لا تمكنها من توفير هذه النسبة مثل الصومال واليمن، موكدا ان التحالفات التربوية العربية ستجتمع في بيروت امايو القادم لتحديد رؤيتها القادمة فيما يتعلق بالعمل على زيادة التمويل المحلي للتعليم والاستراتيجيات المطلوبة لمشاركة المجتمع المدني بضمان التمويل اللازم لتحقيق اجندة التعليم 2030 .