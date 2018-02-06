اغتيال احمد جرار

رام الله- وطن للأنباء: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المطارد والمطلوب لدى الاحتلال أحمد نصر جرار عقب عملية عسكرية واسعة في بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب مدينة جنين منذ منتصف الليلة الماضية.

وقال نائب محافظ جنين كمال ابو الرب في اتصال هاتفي لـ"وطن": "ان الارتباط الاسرائيلي ابلغهم باستشهاد الشاب احمد نصر جرار في اليامون، ومازال جثمانه حسب المعلومات في الميدان، حاولنا التأكد من الارتباط ان كان جثمانه محتجزا لدى الاحتلال ام لا و لم نتأكد الى الان، لكن مازلت قوات الاحتلال في المكان، هناك 4 جيبات عسكرية وجرافة، وبعض الجنود، الذي يرتدون القفازات ويمنعون سيارات الاسعاف التابعة للهلال الاحمر من الوصول الى المكان، وهذا وفقا لرئيس بلدية اليامون".

واضاف ابو الرب، " أن جرافات الاحتلال مازالت متواجدة في المكان الى الان، ومستمرة في عملية الهدم، حيث شرعت قوات الاحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بهدم أجزاء من مبنى وغرف في حارة الخمايسة في بلدة اليامون غرب مدينة جنين".

وقالت مصادر محلية، إن العملية العسكرية استمرت طوال ساعات الليل في بلدة السيلة الحارثية التي كانت محور المداهمات حيث حوصرت بعشرات الآليات وأغلقت مداخلها في حين لم تفارق الطائرات الزنانة سماء المنطقة وعلى علو شديد الانخفاض.

وأضافت أن أصوات انفجارات وإطلاق نار متقطع سمع طوال ساعات الليل في السيلة الحارثية وفي منطقة الوديان بين اليامون والسيلة الحارثية ، أعقبه اقتحام آخر لبلدة اليامون ومحاصرة بناية المواطن نبيل أبو سيفين حيث هدمت جرافات الاحتلال سورا وغرفا بمحيط البناية.

والشهيد أحمد نصر جرار، يتهمه الاحتلال يتنفيذ عملية نابلس "جفات جلعاد" وقتل مستوطن فيها، خلال شهر كانون الأول من العام المنصرم.

يتبع..