صحة غزة: توقف الخدمات الصحية في 19 مرفقا صحيا بغزة

وطن للأنباء: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د.اشرف القدرة، ان منظومة الخدمات الصحية دخلت مرحلة مقلقة للغاية بعد توقف المولدات الكهربائية في 19 مرفقاً صحياً اساسياً في قطاع غزة.

وقال القدرة ان الخدمات الصحية توقفت في 16 مركزا صحيا بسبب توقف المولدات الكهربائية فيها نتيجة نقص الوقود وهي :

◀مركز الصوراني

◀القومسيون الطبي

◀المؤسسة الطبية

◀ادارة صحة غزة

◀مركز عبسان الكبيرة

◀مركز العطاطرة

◀المعاقين حركيا

◀مركزشهداء رفح

◀مركز شهداء بيت حانون

◀مركز شهداء الشاطئ

◀مركز البريج المركزية

◀مركز الزوايدة

◀مركز البركة

◀مركز النصيرات المركزية

◀مركز النصيرات الغربية

◀مركز دير البلح

كما اكد القدرة توقف الخدمات الصحية كذلك في ثلاث مستشفيات اساسية في قطاع غزة كذلك بسبب توقف مولدات الكهرباء وهي مستشفى بيت حانون، ومستشفى الدرة للاطفال، ومستشفى الطب النفسي.