جنين تعلن الإضراب الشامل بعد استشهاد أحمد جرار

جنين- وطن للأنباء: أعلنت بلدية مدينة جنين الاضراب الشامل حداداً على روح الشهيد احمد جرار، يعد ان اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية عسكرية كبيرة، بعد محاصرته، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة اليامون شمال غرب جنين.

وقال محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، إننا ابلغنا من الإرتباط الإسرائيلي عبر الإرتباط الفلسطيني باستشهاد أحمد جرار، وأن جثمانه محتجز مع قوات الاحتلال.

ونعت مساجد جنين عبر مكبرات الصوت الشهيد احمد جرار، وأعلن الإضراب الشامل في المدينة حدادا على روح الشهيد.