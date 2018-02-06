الشعبية "ستبقى دماء أحمد جرّار دليلًا لكلّ مُقاومٍ.. ولعنةً تُطارد كل من انتهج التنسيق الأمني"

وطن للأنباء: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفدائي أحمد نصر جرار، الذي استشهد فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة اليامون قضاء جنين، بعد أن خاض معركةً بطولية مع الوحدات الصهيونية الخاصة عقب مطاردةٍ واسعة استمرت أسابيع.

وقالت الجبهة، في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إنّ "البطل جرار باستشهاده أصبح مأثرةً وطنية وصفحة مضيئة من تاريخنا الوطني يفتخر بها شعبنا، وستبقى روحه منارةً ودليلًا لكل المقاومين الذين سلكوا طريق المقاومة، كما وستبقى دماؤه لعنةً تطارد كل الذين انحرفت بوصلتهم وانتهجوا سياسة التنسيق الأمني وحُيدّت بنادقهم عن الدفاع عن أبناء شعبنا".

وأضافت إنّ "الشهيد البطل هو شهيدٌ ابن شهيدٍ وهو من عائلةٍ مناضلة كبيرة قدّمت عظيم التضحيات والشهداء والأسرى، وهو سليلُ أبطال معركة جنين محمود طوالبة وأبو جندل، وكوكبة من خيرة قادة شعبنا وشهدائه عبد القادر الحسيني، ومحمد جمجموم وفؤاد حجازي وعطا الزير وباسل الأعرج ومحمود أبو الهنود وعمر صبح ورائد الكرمي وقائمة طويلة من الشهداء".

وأكدت الجبهة الشعبية أن "الشهيد البطل جرار باستشهاده شكّل هزيمة جديدة للاحتلال الصهيوني وأجهزته الأمنية، التي فشلت في العثور عليه بعد مطاردة واسعة استمرت شهراً بأكمله، على الرغم من استخدامها شتّى أنواع الأسلحة المتطورة الحديثة في الرصد والاستخبارات".

وأشادت بالحاضنة الشعبية في مدينة جنين "التي شكّلت ملاذاً للبطل جرار وللمقاومين وتصدت لجنود الاحتلال الذين حاصروا المدينة ومنعت تقدمهم أكثر من مرة في محاولاتهم المسعورة لاعتقال جرار".

ودعت الجبهة الجماهير الفلسطينية "إلى الالتزام بالإضراب الشامل الذي تم الإعلان عنه عقب استشهاد البطل أحمد نصر جرار، وتعميمه على امتداد مدن الضفة، وذلك احتراماً وإجلالاً لقدسية دماء الشهيد البطل". مُؤكّدةً أنّ "استشهادَه لن يكون نهاية المطاف، بل سيكون حافزاً ودافعاً لشعبنا وشبابه للاستمرار في المقاومة، وتحويل كل الطرقات الالتفافية والمواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية إلى كابوس ولعنة تطارد جنود الاحتلال والمستوطنين".

وختمت بالتأكيد على أن "البطل أحمد جرار سيبقى خالداً في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وسترسم دماؤه طريق العودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني الفلسطيني".

وكان جيش الاحتلال أعلن اغتيال الفدائي جرار، فجر الثلاثاء 6 فبراير، خلال عمليةٍ عسكريّة نفّذها بعد اقتحام بلدة اليامون غرب جنين. وتتّهم السلطات الصهيونية الشهيد أحمد بتنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس بتاريخ 9 يناير الماضي والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.