وقفة في طوباس تنديدا بإعلان ترمب بشأن القدس

طوباس- وطن للأنباء: شارك مسؤولون وموظفون من مديرية أوقاف طوباس، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية مع القدس، وتنديدا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وقال المشرف العام لأوقاف طوباس محمد عبد الإله: نؤكد اصرارنا على موقفنا الثابت تجاه القدس، وشعبنا وقيادته في خندق واحد، مطالبين الادارة الأميركية العودة عن قرارها".

وأضاف: القدس بالنسبة لنا هي فلسطين، وفلسطين هي القدس، ولا يمكن التفريط بها.