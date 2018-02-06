أوروبا تدعو إسرائيل لوقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات

رام الله-وطن للأنباء: دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضٍ للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور.

وأعربت بِعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ حيال قيام السلطات الإسرائيلية في الرابع من شباط الجاري بهدم الصفين الثالث والرابع الابتدائيين، اللذين تم تمويل بناؤهما من خلال جهات مانحة وكانا يخدمان 26 طالبا فلسطينيا من أطفال أبو نوار وهو تجمع بدوي وتجمع للاجئين يقع في المنطقة (ج) في ضواحي مدينة القدس.

وشددت البعثات على انه لكل طفل الحق في الحصول على التعليم وعلى الدول واجب حماية واحترام وتلبية هذا الحق من خلال العمل على أن تكون المدارس مكاناً آمناً للأطفال.

ودعت بعثات دول الاتحاد الأوربي في القدس ورام الله السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء الصفوف المدرسية في مكانها.