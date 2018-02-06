الصحة: استشهاد خالد التايه برصاص الاحتلال في نابلس

نابلس- وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب بعد اصابته في الصدر بمواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس، واصابة نحو 50 مواطناً .

وأوضحت الصحة في اعلان مقتضب أن الشهيد ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال، فيما تتعامل الطواقم الطبية مع 6 اصابات خطرة.

وأضافت أن الشهيد هو خالد وليد التايه، وقد استشهد في مستشفى جامعة النجاح التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الطواقم الطبية تتابع حالة الاصابات الخطرة، وأن بعضها يخضع لعمليات وبعضها الاخر يرقد في غرف العناية المكثفة.

يشار الى أن قوات الاحتلال اقتحمت قبل ساعات مدينة نابلس وحاصرت بناية سكنية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاحتلال اعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامه المدينة، وهم هاني خلفه، وتامر قنديل، ونايف طوباسي، وإياد أبو صالحة، ومصعب الكوني.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس التي اقتحمتها وحاصرت بناية في منطقة الجبل الشمالي بحثا عن منفذ عملية مستوطنة ارئيل امس عندما طعن مستوطنا وقتله.