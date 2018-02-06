"التعاون الإسلامي" يعلن إنشاء مجلس للشباب الفلسطيني‎

رام الله-وطن للأنباء: أعلن منتدى "شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون"، الجناح الشبابي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إنشاء مجلس وطني للشباب الفلسطيني، يعمل على نقل همومهم ومشاركتها مع نظرائهم من بقية دول العالم الإسلامي.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المنتدى ألشاد إسكندروف، خلال احتفالية إعلان القدس عاصمة للشباب الإسلامي للعام الجاري 2018، تعقد بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة واسعة من وزراء للشباب والرياضة، وممثلين عن عدة دول عربية وإسلامية وأوروبية.

وقال إسكندروف إن الهدف من الاحتفالية هو تأكيد أن الشعب الفلسطيني لن يترك وحده.

وأضاف: "جئنا هنا لنقول إن العالم أكبر من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب"، في إشارة إلى إعلان الأخير في ديسمبر / كانون الأول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي "عاصمة لإسرائيل".

وأشار إلى أن قرار خفض الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منتصف يناير / كانون الثاني الماضي، "يحتم علينا اتخاذ إجراءات لملء الفجوة".

من جانبه، قال يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للمنظمة "سمير بكر"، إن إعلان القدس عاصمة الشباب الإسلامي، سيسهم في تعزيز العلاقات مع الشباب الفلسطيني، وتطوير سبل التعاون بين الشباب المسلم.

وأضاف "العثيمين" أن الإعلان سيساعد على زيادة الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشباب في فلسطين وطموحاتهم، وتمكينهم من مواصلة نضالهم.

وشدد على أن ذلك سيدعم جهود الحفاظ على الهوية العربية للقدس، واستقطاب النصرة العالمية لها، والتصدي لـ "الرواية الإسرائيلية المزيفة".

وجدد الأمين العام للمنظمة إدانة قرار "ترامب" بشأن القدس كونه "اعتداء على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتحديا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين، وتقويضا لجهود السلام".

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي العام الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، مدينة القدس المحتلة عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2018.

ويتم سنويا اختيار عاصمة للشباب الإسلامي، بهدف تعزيز الحوار بين الشباب من مختلف الشعوب الإسلامية.