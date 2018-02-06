الاحتلال يقرر بناء 13 ألف وحدة استيطانية في "نتيفوت"
06.02.2018 10:57 PM
وطن للأنباء-وكالات: وقع كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون و ما يسمى بــ "وزير البناء والإسكان"، يوئاف غالنت مساء اليوم الثلاثاء على اتفاق لبناء أكثر من 13 ألف وحدة سكنية جديدة من الأحياء الغربية في "نتيفوت" المقامة على أراضي النقب المحتل .
ووفقا لموقع 0404 فقد حضر نتنياهو مراسيم التوقيع على الاتفاق مع "بلدية نتيفوت" ، بعد انتهائه من الزيارة التجوالية على الحدود الشمالية .
و أشاد رئيس حكومة الاحتلال بجيش الاحتلال، و قوات يمام التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد احمد جرار في اليامون بجنين.
وأضاف نتنياهو: " نحن نقاتل ونبني في أن واحد ، سواء كان ذلك في شمال أو وسط أو جنوب إسرائيل" حسب زعمه .