الأمم المتحدة تحذر سكان الرقة من العودة

وطن للأنباء-وكالات: أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أن الألغام الأرضية التي تركها مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة تغطي كل شبر، ناصحا المدنيين بعدم العودة إلى ديارهم بعد.

قال بانوس مومتزيس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية، إن نحو ستة آلاف سوري عادوا إلى الرقة المدمرة منذ مغادرة "داعش".

وأضاف "لم نر مطلقا كمية ذخائر لم تنفجر مثلما يوجد في الرقة. كمية هائلة. في كل منزل وكل غرفة وكل شبر في المدينة".

وتابع أن الألغام تتسبب في سقوط 50 إلى 70 ضحية في الأسبوع، وهو نفس العدد الذي تشهده أفغانستان في العام.

وأوضح أن المنظمة لا تساعد الناس في العودة إلى الرقة لكنها لا تستطيع منعهم من العودة إلى منازلهم التي قد تحتوي على مخاطر، وفقا لوكالة "رويترز".