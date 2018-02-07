مصرع شابين وإصابة إثنين بجروح خطيرة بحادث سير في الداخل

وطن للأنباء: لقي شابان من الداخل مصرعهما وأصيب إثنان أخران بجروح خطيرة، الليلة الماضية، جراء حادث طرق قرب مستشفى نهاريا.

وذكرت مصادر طبية أن حادث طرق صعب وقع بين الكابري ونهاريا على شارع رقم 89 ، وتمكنت طواقم الاطفاء والانقاذ من تخليص اربعة عالقين وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة والرابعة بالخطيرة.

وجاء لاحقا ان الطواقم الطبية أعلنت وفاة مواطنين، فيما تم نقل إثنين آخرين بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبيّن أن الشخصين اللذين لقيا مصرعهما بحادث الطرق المروع هما: شاب من بلدة ابو سنان وآخر من بلدة المزرعة، في الداخل.

وذكر موقع "بانيت" أن احد ضحايا الحادث هو الشاب حسام نواف الشيخ ويبلغ من العمر 17 عاما من سكان بلدة ابو سنان.

وفي السياق ذاته ، افاد الناطق بلسان مستشفى الجليل ، بانه " في نهاية علاج أولي لشابين ( 18 عاما ) ، تم نقلهما بحالة صعبة لغرفة العناية المركزة ، في وقت يعاني المصابان من إصابات عديدة في الجزء العلوي من الجسد ".